شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات السعودى يزيد حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى 12.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر إفصاح مقدم إلى هيئة تنظيمية أمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادى للسعودية، زاد حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى حوالى 12.8 مليار دولار فى الربع الرابع، من 7 مليارات دولار فى الربع الثالث من العام الماضي.

وبحسب الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة بقيمة 1.07 مليار دولار فى شركة الكترونيك أرتس وحصة قيمتها 1.4 مليار دولار فى اكتيفجن بليزارد.

وفى الربع الثالث، خفض صندوق الاستثمارات العامة تعرضه لأسهم أمريكا الشمالية بمقدار ثلاثة مليارات دولار مع قيامه ببيع أسهم فى بعض صناديق المؤشرات المتداولة وأسهم فى شركات من بينها بيركشاير هاثاواي.

وفى بداية 2020 اشترى الصندوق السيادى للثروة حصص أقلية فى شركات حول العالم، من بينها شركات نفطية، للاستفادة من ضعف السوق الناجم عن جائحة كوفيد-19 .

وحولت السعودية ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى لتمويل استثمارات الصندوق السيادى للثروة فى مارس آذار وأبريل نيسان العام الماضي.

وأظهر أحدث إفصاح أن قيمة أكبر حيازة له من الأسهم الأمريكية، وهى حصته فى أوبر تكنولوجيز، ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار فى الربع الرابع، من 2.66 مليار دولار فى الربع الثالث بعد أن قفزت أسهم الشركة حوالى 40 بالمئة على أساس فصلي.

وكان الصندوق السيادى السعودى للثروة من بين أوائل المستثمرين فى أوبر مع شرائه حصة بقيمة 3.5 مليار دولار فى 2016 قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة فى 2019 .