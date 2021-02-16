شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كيف تغيرت أسعار الذهب للعيار الرئيسي بسبب حركة الأونصة عالميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرات عدة شهدتها أسعار الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا فى عدد من الدول العربية، خلال الفترة الماضية، وذلك مع تغيرات مستمرة فى سعر أونصة الذهب عالميًا، وفيما يلى أهم الأسئلة وإجابتها على تحركات الذهب.

س- ما هو وضع العيار الرئيسي فى الأسواق وفق أحدث المعلومات؟

ج- خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 ، شهد هذا العيار ارتفاعا ملحوظا لسعر الذهب للمستهلكين، بعد أن حقق الذهب أسوأ أداء أسبوعى له منذ بداية هذا العام تقريبا فى تعاملات الأسبوع المنقضى، لكن المعدن الأصفر بدأ التعافي الجزئي اليوم الثلاثاء، مع توقعات باستمرار هذا التعافى فى الذهب حتى غدًا.

س- ما سبب تحرك سعر العيار الرئيسي بسوق الذهب؟

ج- وفق الأنباء الواردة إلينا من أسواق العملات العالمية فإن الانتعاشة الجزئية فى سعر الذهب تعود فى المقام الأول إلى استمرار تراجع الدولار عند أقل مستوياته فى 3 أسابيع وهو ما أثر على جاذبية المعدن الأصفر.

س- لماذا يعتبر عيار 21 هو الرئيسي بالأسواق؟

الذهب عيار 21 يعتبر العيار الرئيسي لدى كثير من الأسواق العربيىة، وأبرزها مصر حيث يتعامل سوق الصاغة على أن هذا العيار هو المؤشر الرئيسى فى الأسعار، ويتم قياس حركة الأعيرة الأخرى على أساس عيار 21، ولكن فى دول أخرى تتراجع مبيعات هذا العيار مقارنة بعيار 24 والذى يعتبر رئيسيا لدى هذه الأسواق، مثل السوق السعودى والذى يشهد ارتفاع بمبيعات عيار 24 هناك.