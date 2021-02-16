شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعود أعلى 63 دولاراً والخام الأمريكي يتحول نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول نحو الارتفاع بعد تراجعه في وقت سابق اليوم.



وفي موجة طقس سيئة تضرب الولايات المتحدة لا سيما الساحل الشرقي وخليج المكسيك، تعطلت عدة منصات منتجة للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة.



ولا يزال السوق يتلقى دعما من إعلان السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي عن خطتها لخفض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا على مدار شهري فبراير/شباط الجاري ومارس/آذار المقبل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 59.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 59.3 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة أقل من 0.1% إلى 63.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 63.7 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.