الفالح: القرار سيدعم نقل الخبرات وتوطين المعرفة

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وأوضح الفالح أن قرار قصر العقود الحكومية على الشركات ذات المقار بالمملكة، الذي أُعلن عنه أمس الأول، سينعكس إيجابا في شكل خلق الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة، وسيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وقال الفالح في تغريدة على حسابه في تويتر «إن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، الذي أُعلن عنه، سينعكس إيجابيا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة، كما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة».
5 إيجابيات:
- خلق الوظائف
- نقل الخبرات
- توطين المعرفة
- تنمية المحتوى المحلي
- جذب مزيد من الاستثمارات
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