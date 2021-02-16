الفالح: القرار سيدعم نقل الخبرات وتوطين المعرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح 5 إيجابيات رئيسية من قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة.

وأوضح الفالح أن قرار قصر العقود الحكومية على الشركات ذات المقار بالمملكة، الذي أُعلن عنه أمس الأول، سينعكس إيجابا في شكل خلق الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة، وسيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال الفالح في تغريدة على حسابه في تويتر «إن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، الذي أُعلن عنه، سينعكس إيجابيا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة، كما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة».

5 إيجابيات: