الرشيد: القرار سيزيد اقتصاديات المشاريع الصغيرة

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وقال الرشيد في تغريدة على حسابه في تويتر، «سيصنع قرار حكومة المملكة الرشيدة لإيقاف التعاقد مع الشركات التي لا تمتلك مقرا لها في المملكة؛ فرصا تعزز من فتح فروع لها وسيسهم ذلك في زيادة اقتصاديات المشاريع المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح الرشيد، أن إلزام الشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من العقود الحكومية بإنشاء مقار لها في المملكة، سيسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وقال الرشيد في تغريدة على حسابه في تويتر، «سيصنع قرار حكومة المملكة الرشيدة لإيقاف التعاقد مع الشركات التي لا تمتلك مقرا لها في المملكة؛ فرصا تعزز من فتح فروع لها وسيسهم ذلك في زيادة اقتصاديات المشاريع المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة».

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