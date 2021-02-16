شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الأكبر في السعة المقعدية للرحلات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

حافظ مطار دبي الدولي على تصدره أكبر 20 مطاراً في العالم من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع الثالث من فبراير/ شباط 2021.

وأظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» أن السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة المغادرة من مطار دبي الدولي خلال الأسبوع من 15 فبراير 2021 تبلغ نحو 405.4 ألف مقعد.

وأشارت البيانات إلى أن مطار لندن هيثرو الدولي سجل 144.75 ألف مقعد، ومطار أمستردام 207.5 ألف مقعد، ومطار باريس 191.6 ألف مقعد، ومطار سيؤول 178.9 ألف مقعد، ومطار إسطنبول 240 ألف مقعد، ومطار الدوحة 284.3 ألف مقعد.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات ستشغل نحو 456.4 ألف مقعد لرحلات الطيران الدولية خلال الأسبوع من 14 فبراير 2021، ما يجعلها من أكبر شركات الطيران التي توفر سعة دولية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع قيود «كوفيد-19» على السفر الدولي.

من جانب آخر، تشغل شركات الطيران الوطنية والأجنبية نحو 582.1 ألف مقعد على متن الرحلات المغادرة من مطارات الإمارات خلال الأسبوع من 15 فبراير، بنمو طفيف بلغ 1%، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، ما يجعلها ثاني أكبر سوق من حيث السعة المقعدية الدولية.

وارتفع عدد الرحلات المغادرة من الإمارات بنسبة 1% إلى 2462 رحلة، مقارنة مع 2438 رحلة خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات «أوه إيه جي».

وتشهد رحلات الطيران المجدولة من، وإلى دولة الإمارات تغيراً متواصلاً على مدار الأسابيع الماضية، ولاسيما مع تجدد القيود في بعض الدول، وإغلاق وإعادة فتح الحدود في البعض الآخر، ما انعكس على حالة الطلب على السفر الجوي.