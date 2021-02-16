شكرا لقرائتكم خبر عن «نيو ورلد ويلث»: دبي أغنى مدن الشرق الأوسط من حيث إجمالي صافي ثروة الأفراد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مؤسسة «نيو ورلد ويلث» المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، إن دبي أغنى مدن الشرق الأوسط من حيث إجمالي صافي الثروة التي يمتلكها الأفراد في المدينة؛ حيث تشمل الصناعات الرئيسية في دبي الخدمات المالية والسلع الأساسية والنفط والغاز والنقل والفنادق وقطاع التجزئة والعقارات.

وأكدت المؤسسة، أن دبي هي المحور الرئيسي لقطاع الصناعات والخدمات الفاخرة في الشرق الأوسط؛ حيث يدر هذا القطاع عائدات على الإمارة تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنوياً. وأشارت إلى أن قطاع الأزياء الفاخرة في الإمارة يعد ذي قيمة كبيرة جداً؛ حيث تملك معظم العلامات التجارية العالمية للملابس الفاخرة متاجر في دبي مول ومول الإمارات.