شكرا لقرائتكم خبر عن السرطان يهزم الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماريوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي آرني سورنسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية للضيافة، عن عمر يناهز الـ 62 بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

يذكر أن سورنسون حول ماريوت الدولية إلى أكبر سلسلة فنادق في العالم بعد الاستحواذ على فنادق ومنتجعات «ستاروود» في صفقة قيمتها 13 مليار دولار في عام 2016.

كما وسع سورنسون من حضور ماريوت في جميع أنحاء العالم تحت مظلة عشرات العلامات التجارية، بما في ذلك فنادق «دبليو»، و«ريتز كارلتون»، و«كورتيارد»، و«شيراتون».

في وقت سابق من هذا العام، عينت ماريوت اثنين من المديرين التنفيذيين وهما ستيفاني لينارتز، رئيس مجموعة عمليات المستهلك والتكنولوجيا والشركات الناشئة، وتوني كابوانو، رئيس مجموعة خدمات التطوير والتصميم والعمليات العالمية، للإشراف على العمليات اليومية وملء فراغ سورنسون أثناء مرضه.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء: «إن لينارتز وكابوانو سيواصلان القيام بذلك حتى يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً جديداً في غضون أسبوعين».

ارتفعت أسهم ماريوت بأقل من 1% في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء، بعد أن هبطت بنحو 12% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وتبلغ القيمة السوقية للمشغل الفندقي نحو 42 مليار دولار.