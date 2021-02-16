شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» عند مستويات جديدة وعائدات السندات ترتفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في بداية جلسة التداول الثلاثاء مع اقبال المستثمرين على شراء الأسهم الحساسة للدورة الاقتصادية بفعل آمال بمزيد من الدعم المالي لانتشال أكبر اقتصاد في العالم من كساد أثارته جائحة فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.04 بالمئة عند الفتح إلى 31472.08 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 0.12 بالمئة إلى 3939.61 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 0.40 بالمئة إلى 14152.22 نقطة.

إلى ذلك، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً فوق 2% في صباح يوم الثلاثاء، بعد عطلة يوم الرؤساء.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 1.232%، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 2.029%. يشار إلى أن العائد يتحرك عكس السعر.

وكانت مستويات العائدات مرتفعة حيث يواصل المستثمرون مراقبة التقدم في حزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى طرح لقاح كورونا في البلاد. (وكالات)