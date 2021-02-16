شكرا لقرائتكم خبر عن ألابا يؤكد رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدافع الدولي النمساوي دافيد ألابا، أبرز ركائز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في السنوات التسع الأخيرة، رحيله عن النادي البافاري في نهاية الموسم دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقال اللاعب البالغ 28 عاماً، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من ميونيخ: «اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي».

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن ألابا، القادم إلى بايرن بعمر السادسة عشرة والمتوج معه بـ26 لقباً، سينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين: ليس سراً أن إدارة أعمالي كانت على اتصال ببعض الأندية، الباقي سيتحدد في المستقبل.

ونفى ألابا أن يكون رحيله مرتبطاً بمتطلبات مالية ضخمة، كما ألمح رئيس النادي السابق أولي هونيس.

خاض ألابا 415 مباراة مع بايرن، لكنه رفض محاولات ناديه لتمديد عقده.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه: «كان شخصاً رائعاً دوماً يقدم كل ما في وسعه من أجل بايرن، هو شخص جدي، محب ومحبوب من الجميع. يستحق معاملة جيدة حتى اليوم الأخير مع نادي بايرن سنفترق بوفاق تام».

وأقر ألابا: «لم يكن قراراً يسهل اتخاذه لأن بايرن عائلتي، لكن هدفي أن أتطور كل عام وأن أخرج من منطقة راحتي».

ولعب ألابا، القادر على شغل مراكز عدة (ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز) دوراً رئيسياً في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا (2013 و2020) وتسعة ألقاب في الدوري المحلي.

وبعدما تألق على الرواق الأيسر وراء الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، برز الموسم الماضي في قلب الدفاع للمساهمة في سداسية تاريخية للنادي، آخرها في مونديال الأندية قبل أيام في الدوحة.

وكان بايرن أعلن قبل أيام تعاقده بدءاً من نهاية الموسم مع مدافع لايبزيغ الفرنسي دايو أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاماً بصفقة مقدرة بـ43 مليون يورو.