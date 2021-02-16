شكرا لقرائتكم خبر عن غرينوود يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدّد المهاجم الإنجليزي الدولي مايسون غرينوود (19 عاماً) عقده مع مانشستر يونايتد لعامين إضافيين ليبقى مرتبطاً معه حتى يونيو 2025، مع إمكانية تجديده لعام إضافي كما أعلن ناديه الثلاثاء.

وأشاد به مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولسكاير مؤكداً أن اللاعب قام بتطوير مستواه بشكل كبير هذا الموسم، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لكي يُبرز اللاعب إمكانياته الهائلة.

أما غرينوود الذي انضم إلى أكاديمية النادي الإنجليزي الشمالي بعمر السابعة فقال: بذلت جهوداً كبيرة لبلوغ هذا المستوى لا سيما خلال الموسمين الماضيين اللذين كانا رائعين، عندما تنضم إلى النادي بسن السابعة، تحلم أن تدافع عن ألوان الفريق الأول في أحد الأيام. أريد أن أحقق الكثير خلال مسيرتي وأدرك أن هذا النادي هو المكان المثالي لتحقيق ذلك.

وخاض غرينوود أول مباراة رسمية له عندما دخل احتياطياً في المباراة التي تغلب فيها مانشستر يونايتد على باريس سان جرمان 3-1 في عقر دار الأخير في دوري أبطال أوروبا في مارس عام 2019.

وخاض غرينوود 82 مباراة في مختلف المسابقات في صفوف مانشستر يونايتد حتى الآن وسجل 21 هدفاً.