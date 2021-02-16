شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ثلاث مباريات أخرى لسان أنطونيو بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الثلاثاء، عن تأجيل ثلاث مباريات أخرى لسان أنطونيو سبيرز؛ بسبب إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة: إنها اتخذت قرار تأجيل المباريات الثلاث؛ من أجل إتاحة الوقت لإتمام عملية تتبع المخالطة بين لاعبي سان أنطونيو ولاعبي تشارلوت هورنتس أيضاً.

وتواجه سان أنطونيو مع تشارلوت الأحد ما دفع الرابطة إلى تأجيل المباراتين المقبلتين لهورنتس أيضاً.

وسبق للرابطة أن أجلت المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء بين سان أنطونيو وديترويت بيستوز؛ لأن عضواً من سبيرز قد ثبتت نتيجته إيجابية بكوفيد-19، من دون تحديد ما إذا كان لاعباً أم عضواً إدارياً.

وكان من المفترض أن يتواجه سان أنطونيو مع كليفلاند كافالييرز الأربعاء في ملعبه قبل السفر شرقاً للقاء نيويورك نيكس السبت وإنديانا بيسرز الاثنين.

أما من جهة تشارلوت، فكان من المقرر أن يواجه شيكاغو بولز الأربعاء ثم دنفر ناغتس الجمعة.

وبحسب البروتوكولات الصحية للدوري الأمريكي للمحترفين، يجب عزل أي شخص ثبتت نتيجة اختباره إيجابية أو خالط شخصاً مصاباً.