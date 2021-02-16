شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعود إلى البرتغال منافساً لبورتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى إلى بلاده كلاعب في صفوف يوفنتوس، عندما يحل فريقه ضيفًا الأربعاء على بورتو في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولا يزال يوفنتوس يحاول إيجاد أسلوبه بقيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، إلا أن فريق السيدة العجوز يتوق إلى المجد الأوروبي بعد أن خسر خمس مباريات نهائية في دوري الأبطال منذ لقبه الأخير عام 1996.

وهيمن فريق السيدة العجوز على الدوري الإيطالي في العقد الأخير من الزمن محققًا لقبه في المواسم التسعة الماضية. أما بورتو، فهو النادي الوحيد من خارج الدوريات الخمسة الكبرى الذي بلغ ثمن النهائي هذا الموسم، وحقق الفريقان لقب دوري الأبطال مرتين في تاريخهما.

وسيواجه رونالدو فريقاً من البرتغال للمرة الأولى منذ 2016 عندما تغلب ريال مدريد على سبورتينغ 2-1 ذهابًا وإياباً في دور المجموعات من دوري الأبطال.

خاض رونالدو 12 مباراة أوروبية ضد فريق برتغالي بين بنفيكا، بورتو وسبورتينغ سجل خلالها أربعة اهداف إضافة الى أربع تمريرات حاسمة.

وقال مدافع بورتو المخضرم بيبي للموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي (ويفا) «أتوقع أن نفوز ولكننا ندرك أن المهمة ستكون صعبة جدًا».

وتابع الدولي البرتغالي المولود في البرازيل «برأيي، بوجود كريستيانو رونالدو لديهم أفضل لاعب في العالم. لم ألعب أبداً ضده».

وأضاف: «ستكون مباراة مميزة، هي بين بورتو ويوفنتوس أكثر من مواجهة رونالدو وبيبي. لم يفز بورتو أبدًا على يوفنتوس. آمل أن تكون هذه المرة الأولى».