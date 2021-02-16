شكرا لقرائتكم خبر عن بروكلين يفوز على سكرامنتو في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق بروكلين نتس وأحرز 27 رمية ثلاثية، في رقم قياسي للفريق، خلال الفوز 136-125 على سكرامنتو كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز كايري إيرفينج 40 نقطة في أفضل حصيلة له هذا الموسم منها تسع رميات ثلاثية، فيما أضاف زميله جيمس هاردن ست رميات ثلاثية وأنهى المباراة بتسجيل 29 نقطة وتمرير 14 كرة حاسمة ومتابعة 13 كرة.

وجاء الإبداع الهجومي لنتس على الرغم من غياب العملاق كيفن دورانت؛ بسبب معاناته إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وسجل نتس هذا الرقم القياسي من الرميات الثلاثية من 47 محاولة، وبلغت نسبته 57.4 في المئة بينما سجل 57.3 في المئة من رمياته كلها.

وكان الرقم السابق لنتس عندما أحرز 24 رمية ثلاثية خلال الفوز 124-96 على شيكاجو بولز في السابع من إبريل/نيسان 2018.

وتصدر حسن وايتسايد قائمة مسجلي النقاط في كينجز وأحرز 26 نقطة؛ لكن الفريق خسر للمرة الرابعة على التوالي.