شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تحقق مع البلطان وعبد الغني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

مثل خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي وحسين عبد الغني المدير التنفيذي لنادي النصر، إضافة إلى لاعب الشباب البرازيلي سيبا للتحقيق الثلاثاء أمام لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة النصر والشباب في الدوري السبت الماضي من خروج عن النص.

واستمر البلطان 45 دقيقة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبنفس المدة اللاعب سيبا ودخل عبد الغني بعد مغادرة الطرفين ولم يصدر عن الأطراف الثلاثة أي تعليق.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت عقوبة الحرمان من حضور المباريات بحق رئيس نادي الشباب لمدة 15 يوماً والإيقاف من مرافقة فريق النصر لنفس المدة بحق عبد الغني لحين انتهاء التحقيقات.

وأشارت مصادر متطابقة أن عبد الغني كلف محاميه بتصعيد شكوى إلى النيابة العامة بحق رئيس نادي الشباب واللاعب سيبا بتهمة التشهير والإساءة بعد اتهامه بأنه واجه عبارات عنصرية لسيبا.