شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي والذي أبدى فيه البنك تشاؤما بشأن دفع معدل التضخم نحو الارتفاع.



وأفاد البنك في محضر اجتماعه أن رفع التضخم إلى مستويات معتدلة ربما يستغرق سنوات قبل تحقيق هذه الخطوة الأمر الذي يعني الضغط على سوق العمل لفترة أطول.



وأضاف البنك أنه سيبقي على معدل الفائدة عند 10 نقاط أساس لأطول فترة ممكنة حتى تحقيق المستويات المستهدفة.



وشدد على أنه لن يرفع معدل الفائدة من المستوى المذكور قبل بلوغ مستوى التضخم المستهدق عند النطاق بين 2% و3%.



كما أن البنك المركزي لا يتوقع بلوغ أهداف مستويات البطالة والتضخم قبل عام 2024 على أقل تقدير.



وخلص البنك في اجتماعه إلى أن إنهاء برنامج مشتريات السندات سوف ضغط على العملة الأسترالية ويدفعها نحو الصعود.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7765، وسجل أعلى سعر عند 0.7806 وأقل سعر عند 0.7744.