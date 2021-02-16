شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة تعلن عدم الانتهاء من الإجراءات الرسمية للاستحواذ على حصة من شركة تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن عدم الانتهاء حتى الآن من الإجراءات الرسمية ذات العلاقة باتفاقية الاستحواذ على حصص تمثل نسبة 35% من رأس مال شركتها التابعة "شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه المتوقع أن يتم الإنتهاء منها فى 18-07-1442هـ الموافق 2 مارس المُقبل.

وبحسب بيان الشركة السابق، في فبراير الماضي، بلغت قيمة الاستحواذ تُقدر بـ 7.250 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أنه سينتج عن الاستحواذ زيادة نسبة ملكية شركة تهامة فى شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع إلى 70%.

وتتوقع الشركة الانتهاء من الإجراءات الرسمية ذات العلاقة فى 15 فبراير الجاري.

وكانت تهامة قد وقعت، في يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مجال الصورة للإتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفنى، للاستحواذ على حصة إضافية من شركتها التابعة- الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع- وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

ويأتي هذا الاستحواذ تنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الإنتاج من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.