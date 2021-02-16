دبي تجمع 2500 شركة و110 من أبرز الطهاة في جلفود 2021

دبي: ”الخليج 365”

يعود معرض جلفود 2021، منصة التوريد العالمية الأكثر تنافسية، وأول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية والمشروبات تُقام منذ قرابة 12 شهراً، بنسخته الـ 26 ليجمع نخبة من رواد القطاع حول العالم على مدار خمسة أيام من المناقشات والعروض المباشرة والشراكات التجارية في مركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 25 فبراير/شباط.

ويجمع المعرض 2500 شركة من 85 دولة، ويضم نخبة الطهاة ورواد قطاع المأكولات والمشروبات والخبراء، بالإضافة إلى 110 من أبرز الطهاة العالميين ورواد الصناعة في حوارات وعروض ومسابقة حية.

وتحظى النسخة الجديدة من المعرض باهتمام المتخصصين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث تقدم فرصة استثنائية لتنشيط الروابط، ودفع عجلة الشراكات المثمرة، وضمان مواكبة الشركاء والزوار لجميع الفرص والتوجهات الناشئة بعد الانقطاع الذي شهده عام 2020 في ميدان الفعاليات المباشرة. ويعود جلفود 2021، مستنداً إلى سجلّه الحافل الممتد لـ 34 عاماً زاخرة بتمكين الصفقات التجارية، وتحفيز الابتكار في القطاع، لينعقد على امتداد 20 قاعة عرض، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الصارمة لمركز دبي التجاري العالمي.

ومن جانب آخر، تعود قمة جلفود للابتكار للانعقاد، بين 22 و24 فبراير الجاري؛ لتلبية تطلعات القطاع بما تقدمه من محتوى رائد، بمشاركة أكثر الطهاة وعلماء الأغذية والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع تأثيراً على مستوى العالم. وتستضيف القمة على مدار أيام انعقادها الثلاثة مجموعة من أبرز المندوبين المتخصصين للتباحث حول مستقبل قطاع الأغذية وفن الطبخ، عبر طيف من المواضيع المتنوعة، بما فيها دور الحكومات في صياغة مستقبل الأغذية، والتكيف مع أنماط الحياة الأكثر صحة واستدامة، وتسويق الأغذية والمشروبات والسياحة والتجزئة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الناشئة والمستقبلية في مجال الأغذية.

ويُمثل إطلاق «نادي جلفود للطهاة» أبرز فعاليات اليوم الثاني من «حوارات الطهاة»، وهي خطوة مبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، حيث يجتمع 30 من أبرز الطهاة في الإمارات لابتكار قائمة مأكولات مخصصة بشكل مباشر، كجزء من فعاليات معرض جلفود. ومن ناحية أخرى، سيتم نقل زوار المعرض إلى بعض من أفضل الوجهات في دبي، مع منافذ مؤقتة وتابعة لمطاعم زوما وبوكا وروبرتو، خلال الأيام الخمسة للفعالية.

جوائز جلفود للابتكار

استقبلت جوائز جلفود للابتكار هذا العام 250 طلباً للمشاركة من 44 بلداً حول العالم، مما يسلط الضوء على مستوى الابتكار الذي يشهده القطاع اليوم. وتحتفي الجوائز السنوية بتميز العلامات والمنتجات، وستتولى تقييم المشاركات لجنة من قادة القطاع المرموقين، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 10 فئات خلال فعاليات المعرض، كما سيتم تكريمهم عبر التعريف بهم وبإنجازاتهم بواسطة الموقع الإلكتروني للمعرض.

مسابقة الإمارات لتحضير القهوة

تقام مسابقة الإمارات لتحضير القهوة بشكل سنوي لاكتشاف بطل القهوة المحضرة يدوياً، والترويج لأساليب تحضير القهوة يدوياً وتميز الخدمة. وسيتنافس المتسابقون على مدار جولتين في إعداد ثلاثة مشروبات فردية، وتقديمها للجنة التحكيم المكونة من نخبة الخبراء، وتستند قواعد ولوائح المسابقة إلى معايير التحكيم لفعاليات القهوة العالمية.

