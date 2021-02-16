شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 112 شقة وفيلا بـ 270.6 مليون درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الاثنين تسجيل 117 مبايعة بقيمة 297.38 مليون درهم، منها 5 مبايعات للأراضي بقيمة 26.78 مليون درهم و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 270.61 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 764.55 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 86.35 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 678.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 364 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 245 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 27.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المزهر الثانية بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم.