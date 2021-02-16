شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يصعد بسوق العاصمة.. و«القيادية» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على تباين في جلسة منتصف الأسبوع التي نجح خلالها سوق أبوظبي للأوراق المالية في الارتفاع 0.27% مدعوماً بشكل رئيسي من «أبوظبي الأول» بينما تأثر سوق دبي بتراجعات أسهم مؤثرة في البنوك والعقار ليتراجع مؤشره 1.2%.

وجاء ذلك مع استحواذ ثلاثة أسهم فقط على 58% من إجمالي سيولة السوقين بما يعادل 735.4 مليون درهم، وهي «الدار» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة».

وبلغت السيولة الإجمالية في السوقين 1.27 مليار درهم منها 1.047 مليار درهم في سوق أبوظبي و223.8 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 339 مليون سهم، توزعت بواقع 188.8 مليون سهم في أبوظبي و150.2 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6590 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.27% عند مستوى 5663.85 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والخدمات. وصعد قطاع البنوك 0.61% بفعل صعود «أبوظبي الأول» 0.95% و«أبوظبي التجاري» 0.15% فيما نزل «أبوظبي الإسلامي» 1.64%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.1% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.81% و«إشراق» 1% فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير. وارتفع قطاع الطاقة 0.12% مدفوعاً بارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.51% تزامناً مع استقرار «طاقة» وتراجع «دانة غاز» 0.68%. وفيما استقر قطاع الاتصالات بفعل استقرار سهم «اتصالات» عند مستواه السابق 19.9 درهم، فقد تراجع قطاع العقار 0.52% متأثراً بتراجع «الدار» 0.82% رغم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 5.36%.

وظل «الدار العقارية» في زعامة التداولات بـ290.24 مليون درهم مغلقاً عند 3.64 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بنحو 272 مليون درهم مغلقاً عند 14.94 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 173.25 مليون درهم وأقفل عند 46.5 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي «إيزي ليس» بنسبة 6.48% إلى مستوى 23 درهماً، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «أركان» بنسبة 4.03% عند 0.786 درهم.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.2% إلى مستوى 2610.5 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 1.55% نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 2.63% و«الإمارات دبي الوطني» 0.85%. وهبط قطاع العقار 1.49% بعد هبوط «إعمار العقارية» 1.56% و«إعمار للتطوير» 0.7% و«إعمار مولز» 1.76% و«الاتحاد العقارية» 0.36% و«داماك» 1.61% و«ديار» 2.12%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.68% بفعل نزول «دبي للاستثمار» 0.64% و«سوق دبي المالي» 0.94% فيما استقر «شعاع» من دون تغيير. وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 0.31% إثر ارتفاع «العربية للطيران» 0.79% فيما استقر «أرامكس» ونزل «الخليج للملاحة» 0.27%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 84 مليون درهم مغلقاً عند 4.8 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 37.5 مليون درهم وأقفل عند 3.78 درهم، ثم «جي إف إتش» بتداولات قدرها 19.8 مليون درهم وأغلق عند 0.653 درهم.

وسجل «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 4.34% مغلقاً عند مستوى 0.336 درهم، بينما سجل «الصقر للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 4.76% ليغلق عند 1.2 درهم.

الجنسيات

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، كان التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 33.3 مليون درهم محصلة شراء، توزع بواقع 4.91 مليون درهم محصلة شراء العرب و8.74 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و19.68 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 33.3 مليون درهم محصلة بيع.

وكان الأمر مشابهاً في سوق دبي مع توجه المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 19 مليون درهم محصلة شراء توزعت بواقع 2.73 مليون درهم محصلة شراء العرب و2.81 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و13.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بنحو 19 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 17.35 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في دبي، بصافي استثمار بلغ 30.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 30.2 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار 17.35 مليون درهم محصلة بيع.