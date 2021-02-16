استطلاع: السلامة وعدم وجود آثار جانبية أهم دوافع تلقي اللقاح

أبوظبي:”الخليج 365”

كشف استطلاع كمي حديث أجرته شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، أخيراً على ألف و11شخصا من سكان الدولة، لمعرفة أسباب الأقبال على لقاح «كوفيد 19»، بالتعاون مع «يوجوف» المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات، أن السلامة وعدم وجود آثار جانبية كبيرة، والحفاظ على سلامة الأسرة، شكلت أهم أسباب تلقي اللقاح.

وأشار 52% إلى أن السلامة والفعالية دافعان رئيسان لتلقي اللقاح. و50 % لعدم وجود آثار جانبية. و47% للحفاظ على سلامة الأسرة والحماية من السلالات الجديدة للفيروس. و46% لتوافر اللقاح مجاناً في مواقع متعددة. و37% لتلبية الواجب الوطني. و33% للمسؤولية المجتمعية.

وكشف الاستطلاع أن أكثر من 80% اختاروا لقاح «سينوفارم» غير النشط، ما يدعم النجاح المستمر لبرنامج التلقيح الوطني في الإمارات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن المواقع الحكومية أكثر القنوات ثقة للمجامع، بالنسبة للحصول على المعلومات عن اللقاح و«كوفيد-19»، بنسبة 60% من المستجيبين لمواقع الهيئات الصحية، قبل اختيار تلقي اللقاح. وتوقع 76% أن اللقاح سيعيد الحياة إلى طبيعتها في غضون عام.

وراعى الاستطلاع، أن تكون المشاركات شاملة للتكوين الديموغرافي، حيث شارك 11% من المواطنين، و 22% من الوافدين العرب، و 49% من الآسيويين، و 7% من الأجانب، وآخرين بنسبة 11%. وشكلت الإناث 31%، مقابل 69% من الذكور. أما التقسيم العمري، فإن، 11% أعمارهم بين 18 و 24 سنة، و39% بين 25 و 34، و28% بين 35 و 44، و22% فوق 45 عاماً.

وأكد أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42»، أن الشركة تقود المعركة على الفيروس، بإجراء التجارب السريرية لحملة لأجل الإنسانية ودعم توزيع لقاح «سينوفارم». موضحا أن هذا الاستطلاع المستقل يوضح الإرادة الجماعية للجمهور الإماراتي بالحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور وليد زاهر، رئيس قسم الأبحاث ورئيس مشروع اللقاحات في الشركة، أنها كلّفت «يوجوف» لإجراء الاستطلاع، لتكوين صورة عن الوعي العام والثقة بين سكان دولة الإمارات عن تجارب المرحلة الثالثة ولقاح «سينوفارم».