شكرا لقرائتكم خبر عن «هملولة» و«لهب» يهديان العامري قمة اللقايا بالمرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت شعارات هجن أبناء القبائل أداءً قوياً خلال ظهورها الثلاثاء على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، وذلك من خلال تحديات سنّ اللقايا والتي أقيمت لمسافة خمسة كيلومترات ضمن سباقات المرموم.

وفرض شعار سهيل الرملي محمد العامري نفسه بقوة من خلال الشوطين الأول والرابع، حيث قاد «هملولة» إلى قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول بزمن وقدره 7:26:2 دقيقة، فيما كان الشوط الرابع من نصيب نفس الشعار حيث تقدم «لهب» الجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً بلغ 7:27:9 دقيقة.

وكان الشوط الثاني المخصص للقايا البكار المهجنات من نصيب «الظبي» لسعيد حمد مصلح جمهور الاحبابي والتي وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 7:28:5 دقيقة، ومضى الشوط الثالث لـ«مياس» بشعار مبارك سلطان مرخان المنصوري والذي اعتلى قمة اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت 7:28:0 دقيقة.