شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة القاسمية تبحث التعاون مع سفير جزر القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة الشارقة سيد طاهر سيد ناصر سفير جمهورية جزر القمر المتحدة لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء استعراض ما يعزز علاقات التعاون الأكاديمية القائمة وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز العلاقة بين الجامعة القاسمية وجمهورية جزر القمر المتحدة في العديد من المجالات الأكاديمية وسبل توطيدها.

وتم خلال اللقاء التباحث حول الموضوعات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وبحث سُبل تعزيزها.

وأشار الدكتور عواد الخلف إلى ما توليه الجامعة القاسمية من اهتمام متواصل بالدارسين من مختلف أقطار العالم، وأطلع السفير على ما يتلقاه طلبة جمهورية جزر القمر من رعاية دائمة في ظل أوجه الخدمات التي تقدمها الجامعة لكافة الطلبة الدارسين من الذكور والإناث.

بدوره أعرب سفير جمهورية جزر القمر عن سعادته بزيارة الجامعة القاسمية مشيداً بالمستوى الذي وصلت له الجامعة والدور الكبير الذي تلعبه في الحفاظ على جودة التعليم وخدمة الطلبة في كافة المجالات.