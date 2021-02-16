شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العين يستكمل خطوات مؤشرات جودة التمريض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

استكمل مستشفى العين إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» جميع الخطوات اللازمة لبرنامج قاعدة بيانات مؤشرات جودة التمريض (NDNQI)، البرنامج الرائد في متابعة جودة التمريض، المنبثق عن جمعية التمريض الأمريكية، والذي يتابع 19 مؤشراً للجودة في وحدات التمريض، ويساعد في تحقيق أعلى مستويات الأداء فيها.

ويعطي البرنامج المستشفى القدرة على مقارنة أداء التمريض من حيث النتائج، وسلامة المرضى، ورضا طاقم التمريض مع مثيلاته من المستشفيات محلياً وعالمياً.

وقالت الدكتورة عائشة المهري، مدير دائرة التمريض في شركة «صحة»، إن الممرضات هنَّ العمود الفقري لأي نظام رعاية صحية قوي، ونفخر في «صحة» بأن لدينا كوادر تمريضية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وذات خبرات مهمة.