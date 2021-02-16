بعد إيداعه السجن.. السلطات التركية تستهدف منظمة عثمان كافالا

إسطنبول - أ ف ب

نددت المنظمة التي أسسها رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المسجون منذ ثلاث سنوات في تركيا، الثلاثاء بإجراءات «غير قانونية» أطلقتها السلطات بهدف إغلاقها.

وهذه المرة الأولى التي تعلّق فيها منظمة «أناضولو كولتور» علناً على دعوى قضائية رفعتها وزارة التجارة التركية بهدف حلّها.

وقالت وزارة التجارة للصحفيين إنها أطلقت في آب/أغسطس الماضي إجراءات قضائية لحلّ «أناضولو كولتور» على خلفية أنها «تعمل عمل جمعية، فيما هي مسجلة كشركة» بحسب وصف الوزارة.

وعلّقت المنظمة في بيان رداً على معلومات صحفية تفيد بالاتجاه نحو حلّها «هذه دعوى غير قانونية وتشكّل امتداداً للظلم الذي لحق بعثمان كافالا».

وتقول السلطات إن المنظمة التي تدعم مشاريع ثقافية مرتبطة بحقوق الأقليات، تحاول تفادي القيود الإدارية المخصصة للجمعيات عبر العمل تحت صفة شركة محدودة.

واتهمت صحيفة «ييني شافاك» الموالية للحكومة، والتي نشرت الأسبوع الماضي تفاصيل هذا الملف، كافالا «بجمع أموال قادمة من الخارج عبر تلك المنظمة».

وأكدت أناضولو كولتور من جهتها أن «حساباتنا وأنشطتنا تخضع لرقابة السلطات، ولم يتم تسجيل أي انتهاك. بالتالي فإن هذه الدعوى مختلقة».

وقالت أيضاً إنها كشركة تملك الحقّ بالحصول قانونياً على الرعاية وتلقي تمويلات من الخارج في تركيا.

وفتحت الدعوى الهادفة إلى حلّ «أناضولو كولتور» في كانون الأول/ديسمبر، لكنها لم تثر الكثير من الضجة، كما يفترض أن تعقد جلسة جديدة في القضية في 15 نيسان/إبريل.

ويقبع كافالا، وهو من شخصيات المجتمع المدني في تركيا، بالسجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، ويواجه السجن مدى الحياة في إطار محاكمة مرتبطة بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة»، في إشارة إلى تورط كافالا المزعوم في الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في تموز/يوليو 2016، كما يتهم أيضاً بـ«التجسس السياسي».

وينفي كافالا تلك التهم بشكل مطلق، فيما تقول منظمات غير حكومية إن السلطات تريد أن تجعل منه عبرةً لترهيب المجتمع المدني.

وكافالا البالغ من العمر 63 عاماً معروف بدعمه لمشاريع ثقافية تتعلق خصوصاً بالقضية الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.

ورفضت تركيا الأسبوع الماضي دعوةً من الولايات المتحدة لـ«الإفراج فوراً» عن كافالا، منددةً بتدخل واشنطن بعمل القضاء التركي.