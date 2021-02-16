شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. الزراعة أكبر قطاع يستحوذ على المشتغلين بـ5.7 مليون عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 16-2-2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 نت بينها الأتى :-

وزير البترول والثروة المعدنية يستقبل وفد شركة بى بى البريطانية



طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد من شركة بى بى البريطانية ضم ديف سانيال نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون وجوردون بيريل نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات، حيث تم بحث الموقف الحالي لمشروعات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة البريطانية في مصر واستعراض تطورات مستويات أسعار البترول والغاز العالمية في ظل التحديات الحالية التى تفرضها جائحة كورونا على الأسواق العالمية.

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات المتميزة مع الشركات الأجنبية ومنها بى بى التى تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للقطاع، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات والفرص التى يمكن من خلالها دعم هذا التعاون الاستراتيجى.

وحضر المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس وكريم علاء الرئيس الإقليمى لشمال أفريقيا بشركة بى بى.





وزيرة التخطيط: مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن اّراء عددًا من التقارير الدولية حول أداء الاقتصاد المصري في ظل تبعات فيروس كوفيد – 19 وذلك في إطار حرص الوزارة علي متابعة اّراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تحرص علي متابعة اّراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري وخاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليًا لفيروس كورونا، مشيرة إلي رأي معهد التمويل الدولي، والذي أوضح أن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الاجراءات المالية والنقدية.

واستعرضت هالة السعيد كذلك إشادة صندوق النقد الدولى بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية موضحة أن الصندوق أشار في تقريره أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.





وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات مشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى، بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل بمدن (بدر – حدائق العاصمة – 15 مايو – العبور الجديدة).

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات، ومراعاة المظهر الجمالى فى توزيع مكونات أعمال الزراعة بالمواقع، وكذا أعمال تقسيم أماكن انتظار السيارات، مطالباً بتكليف وحدة اللاند سكيب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ اللاند سكيب بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل بالمدن الجديدة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات بأعلى جودة ممكنة، والاهتمام بالتفاصيل الفنية، وجودة أعمال التشطيبات، من أجل إخراج المشروع بصورة عصرية حضارية تليق بالمواطن المصرى، موجهاً بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن معدلات التنفيذ المحددة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.





جهاز الإحصاء: الزراعة أكبر قطاع يستحوذ على المشتغلين بـ5.7 مليون عامل

زراعة - أرشيفية

أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2020، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية.

ورصد البحث أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.716 مليون مشتغل "4.752 مليون من الذكور، 964 ألف من الإناث" بنسبة 20.6٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.351 مليون مشتغل "3.631 مليون من الذكور،720 ألف من الاناث" بنسبة 15.7٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.686 مليون مشتغل "3.665 مليون من الذكور، 21 ألف من الاناث" بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وأضاف التقرير، أن عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية بلغ 3.562 مليون مشتغل "3.239 مليون من الذكور، 324 ألف من الإناث" بنسبة 12.8٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.336 مليون مشتغل "2.315 مليون من الذكور، 21 ألف من الاناث" بنسبة 8.4٪ من إجمالي المشتغلين.





رئيس حماية المنافسة: مكافحة عمليات التواطؤ هدفها الحفاظ على المال العام

الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة

بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتورمحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة؛ واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والتي من المقرر أن تستمر على مدار يومين لتدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بكافة الجهات الحكومية بمحافظة أسوان على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

وخلال ورشة العمل؛ أكد الدكتور محمود ممتاز أن الجهاز يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة من خلال الاتفاق على الأسعار أو تقسيم الأسواق أو العملاء، والتي تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على إجمالي الناتج المحلي، وإهدار المال العام، وهو ما أكدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة.





أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يهبط إلى 789 جنيها للجرام

ذهب - أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب في مصر قبل قليل اليوم الثلاثاء بقيمة 6 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 789 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب عالمياً إلي 1803 دولار مقارنة ب 1820 دولار صباحا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 789 جنيها.

عيار 24 سجل 901 جنيه.

عيار 18 سجل 676 جنيها.

الجنيه الذهب 6312 جنيها.

أونصة الذهب 1803 دولارا.