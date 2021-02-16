شكرا لقرائتكم خبر عن عملة البيتكوين الرقمية تتجاوز الـ 50 ألف دولار للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن عملة البيتكوين الرقمية تتجاوز الـ50 ألف دولار للمرة الأولى.

وفى وقت سابق قال رئيس بلدية ميامي، فرانسيس سواريز، إن مدينة ميامي تسعى إلى تبنى عملة البيتكوين فى عملياتها، وهي خطوة يمكن أن تحقق أرباحًا من حيث جذب شركات التكنولوجيا.

ووافقت لجنة المدينة عبر تصويت نتيجته 4-1 على خطوة أولى في اقتراح العمدة للسماح باستخدام بتكوين لدفع رواتب عمال المدينة ولسكان المدينة والشركات لتسديد الرسوم والضرائب باستخدام العملة المشفرة.