شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية في بداية جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء وسجلت مستويات قياسية في مستهل الجلسة، وذلك عقب العودة من عطلة أمس.



كانت أسواق الأسهم والسندات قد أغلقت أمس في وول ستريت بسبب عطلة عيد الرؤساء بالولايات المتحدة.



يأتي ذلك في ظل استمرار الترقب في الأسواق لنتائج المناقشات الدائرة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لتمرير حزمة تحفيز نقدي مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار وتهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وتتواصل الجهود من قبل الدول والحكومات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 31555 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 14145 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3945 نقطة.