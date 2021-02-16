شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يواصل الصعود بدعم من توقعات السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الثلاثاء وواصل مكاسبه في ظل التوقعات الإيجابية بشأن سوق السيارات الكهربائية والطلب القوي على المعدن من أجل تأمين صناعة البطاريات.



وأكد المدير التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية – أبرز شركة مصنعة للسيارات الكهربائية على مستوى العالم – في مناسبات مختلفة على تفاؤله بشأن إمكانات معدن النيكل في صناعة البطاريات وتأمين الإمدادات منه.



وعلاوة على ذلك، تحاول الدول والحكومات مكافحة جائحة كورونا من أجل العودة لمسار النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا من شأنه دعم الطلب على المعادن الصناعية.



وتوزع الدول حول العالم مزيدا من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 18473.3 دولار للطن.