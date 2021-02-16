«الإمارات للصناعات الدقيقة» و«محمد بن راشد للفضاء» يتعاونان لتصنيع القمر الصناعي MBZ-SAT

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات للصناعات الدقيقة «إي بي آي» اليوم عن تعاونها مع مركز محمد بن راشد للفضاء، المسؤول عن برنامج الإمارات الوطني للفضاء؛ لبدء تصنيع المكونات الرئيسية لمشروع القمر الصناعي الجديد MBZ-SAT، وسيشهد المشروع، الذي يستمر لستة أشهر، إنتاج شركة «إي بي آي» لـ 147 قطعة آلية لحساب المركز، إضافة إلى تنفيذ خدمات معالجة وفحص الأسطح.

وسيصبح MBZ-SAT، المتوقع إطلاقه عام 2023، أكثر الأقمار الصناعية تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وسُمّي MBZ-SAT على اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيكون القمر الصناعي الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.

ويأتي ذلك التضافر مع «إي بي آي» في إطار تكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بإشراك الشركات في دولة الإمارات لبناء مركز محلي للمصنعين المرتبطين بقطاع الفضاء، وتعزيز استدامة القطاع ضمن الدولة.

وقال كريستيان زيه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للصناعات الدقيقة: «يعزز هذا التحالف قيمة الاستفادة من القدرات المحلية لتشكيل منظومة مخصصة لتصنيع التكنولوجيا والأنظمة المتعلقة بالفضاء، وبالنسبة إلى «إي بي آي»، يقدم هذا التعاون فرصة فريدة لتنمية خبرة الشركة في مجال التصنيع لقطاع الفضاء، وزيادة تنويع عملياتنا، ونفتخر بتكليفنا بدعم الطموحات الأوسع لدولة الإمارات في قطاع الفضاء».

وقال عامر الغافري، مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية ومدير مشروع MBZ- SAT لدى مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن هذا التعاون يشكل خطوة استراتيجية ستساعد في تعزيز استدامة صناعة الفضاء المحلية، كما سيُسهم في تحقيق هدفنا بخصوص تعزيز قطاع الفضاء الإقليمي، عبر عقد عدد من الشراكات المحلية، التي ستسهم في إنشاء تقنيات فضائية جديدة ومبتكرة».

وتصنّع شركة الإمارات للصناعات الدقيقة مكونات هندسية متقدمة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والطيران والنفط والغاز، وهي مجهزة بقدرات وأدوات تقطيع متطورة لتطبيق هندسة التصنيع والصناعة الآلية، ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع، وتشكل الشركة جزءاً من قطاع دعم المهام ضمن إيدج، المجموعة التكنولوجية المتقدمة للدفاع وغيره من القطاعات.