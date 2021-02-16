شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم دبي تنهي المرحلة الأولى من تطعيم كوادرها بلقاح «كوفيد 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت محاكم دبي الانتهاء من المرحلة الأولى من حملة التطعيم لكوادرها البشرية كافة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك في إطار التعاون لحماية الموظفين من الإصابة بالفيروس، وتماشياً مع حملة التطعيم الوطنية باللقاح ضد «كوفيد 19» تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، التي أطلقتها دولة الإمارات لمواصلة التعافي من فيروس كورونا من خلال توفير اللقاح مجاناً عبر المراكز الصحية المعتمدة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح عبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال: لقد أحرزنا تقدماً مذهلاً في برنامج التطعيم، ولطالما كانت صحة وسلامة موظفينا أولويتنا الرئيسية، خاصة خلال الفترة السابقة، وذلك للمساهمة في احتواء الفيروس والحد من انتشاره، وتزامناً مع الخطوات المتواصلة التي تتخذها الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة موظفيها الذين يقدمون خدماتهم لجميع أفراد المجتمع.

وأكد أهلي أن الحملة شهدت تجاوباً سريعاً من موظفي وموظفات المحاكم الذين أكدوا حرصهم على اختيار التطعيم لحماية أنفسهم والمجتمع من الإصابة بالعدوى، والمساهمة في عودة الحياة إلى ما كانت عليه في السابق، حيث من المزمع أن تستكمل الخطة في مرحلتها الأخيرة بعد مرور 21 يوماً وفق التعليمات الواردة من الجهات الصحية.