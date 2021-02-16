شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يهبط إلى 789 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر قبل قليل اليوم الثلاثاء بقيمة 6 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 789 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب عالمياً إلي 1803 دولار مقارنة ب 1820 دولار صباحا.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 سجل 789 جنيها. عيار 24 سجل 901 جنيه. عيار 18 سجل 676 جنيها. الجنيه الذهب 6312 جنيها. أونصة الذهب 1803 دولارا.



أعلن نادي نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة خلال الربع الأخير من عام 2020، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 24% منذ مطلع 2020، الأمر الذى يدفع المستهلكين للبحث عن الذهب ذات الأوزان الأقل لتخفيض التكلفة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا فى سعر الذهب ليسجل مستويات قياسية وغير مسبوقة، بسبب بعض التوترات السياسية والاقتصادية وكذلك أزمة فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة، مما جعل الأسعار الخاصة بالمعدن النفيس تسجل مستويات قياسية هذا العام.