شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تفرض إلتزاما ماليا على شركة سبينالكس 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، فرض إلتزام مالي على شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 20 ألف جنيه؛ لمخالفة الشركة أحكام المادة 34 و48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ويسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

كما قررت اللجنة، فرض التزام مالي مضاعف قدره 10 آلاف جنيه على شركة جينيال تورز، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لتكرار الشركة لعدم الالتزام بالمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية.

فيما قررت اللجنة، منح شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الأولى طبقاً لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن يتم عرض الشركة حال عدم التزامها على لجنة القيد لأعمال شئونها، كما قررت اللجنة فرض التزام مالى على الشركة 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في شأن آخر قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المصدرة من شركة ثروة للتصكيك قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بدءاً من الشهر الــ 25 من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وطرحت طرحاً خاصاً وتقيد بالبورصة المصرية، لمدة حدها الأقصى (84) شهرا تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بإصدار واحد بقيمة إجمالية 2,5 مليار جنيه موزعة على عدد 25 مليون صك بقيمة اسمية 100 جنيه مصري للصك الواحد، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة (شركة كونتكت للتمويل) (الشركة المستفيدة/ المضارب) لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملائها أو عملاء شركاتها التابعة والشقيقة التي تزاول ذات النشاط وما يلحق بذلك من ضمانات (المحفظة / المحافظ) على أن يتم ذلك بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى نهاية الشهر الــــ 24 من عمر الإصدار.