شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية وأبوظبى والبحرين والكويت بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.22% رابحاً 20.18 نقطة ليغلق عند مستوى 9101.96 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.27% رابحاً 15.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.856 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.86% رابحاً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.10 نقطة، وزادت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.20% خاسراً 31.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2610.50 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.350% خاسراً 12.443 نقطة ليغلق عند مستوى 3554.136 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحاً 20.18 نقطة ليغلق عند مستوى 9101.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.28% رابحاً 1332.50 نقطة ليغلق عند مستوى 26588.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 480.1 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال.

صعد 16 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.20، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.61%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الاتصالات وتجزئة الأغذية بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 127 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 10%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 9.99%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 9.93%، وتراجع 55 سهماً على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.90%، ثم سهم "تشب" بنسبة 2.61%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 2.57%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 632.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% خاسراً 31.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2610.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.2 مليون سهم محققة ما قيمته 223.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3341 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.49%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.31%، 0.13%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.68%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.5 مليون ورقة بقيمة 84 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.63%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 15.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.856 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 798.613 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 188.8 مليون سهم، بقيمة 1.05 مليار درهم، عبر تنفيذ 3249 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.48%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 5.36%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 3.66%، وتراجع 12 سهماً على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.03%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.15%، ثم سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 1.64%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 290.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.82%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.86% رابحاً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 57.38% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3.43%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.65%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.74%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.34%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 15.79% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.38%، 0.37%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحاً 28.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 36.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% رابحاً 9.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4695.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحاً 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4867.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 392.5 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاعي الصناعة والخدمات المالية بنسبة 1%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاعي العقار والمنافع بنسبة 0.38%، 0.37%، على التوالي، قم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.85%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.52%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.350% خاسراً 12.443 نقطة ليغلق عند مستوى 3554.136 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون ريال عبر تنفيذ 329 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.76%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.39%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 8.11%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 7.22%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 223.7 ألف ريال عماني.