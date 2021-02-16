شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام مدفوعة بصعود 16 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحاً 20.18 نقطة ليغلق عند مستوى 9101.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.28% رابحاً 1332.50 نقطة ليغلق عند مستوى 26588.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 480.1 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.20، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.61%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الاتصالات وتجزئة الأغذية بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 127 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 10%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 9.99%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 9.93%، وتراجع 55 سهماً على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.90%، ثم سهم "تشب" بنسبة 2.61%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 2.57%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 632.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سمو العقارية، السداد المبكر لقرض على الشركة من أحد المصارف المحلية مقداره 110 مليون ريال، وسوف يساهم هذا السداد المبكر فى تخفيض نفقات التمويل مما ينعكس ايجابياً على النتائج المالية للشركة اعتباراً من النصف الأول لعام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، موافقة مجلس الإدارة، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%) مقرها مدينة الرياض مختصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

في سياق منفصل أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، الانتهاء من الإجراءات الرسمية، للاستحواذ على حصص تمثل نسبة 35% من رأس مال شركتها التابعة (شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع)، في 2 مارس المقبل.