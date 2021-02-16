شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، تفاؤلا بتعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من التوقعات خلال العام الجاري.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.11 نقطة الأدنى منذ 26 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.29 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.37 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى سادس خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

لا تزال المعنويات الإيجابية تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، خاصة فى أسواق الأسهم والسندات ، الأمر الذي ينعكس حاليا بصعود الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى عام ، وتسجيل العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة.

تعاذ تلك المعنويات إلى آمال تعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من التوقعات من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، مع استمرار ضخ المزيد من التحفيز المالي والنقدي فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى تسارع وتيرة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم دول العالم ، خاصة فى المملكة المتحدة البريطانية ،والتي استطاعت تطعيم أكثر من 15 مليون شخص من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

وافقت منظمة الصحة العالمية رسميا يوم الاثنين على منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة "استرا زينيكا" بالاشتراك مع جامعة "أكسفورد" تصريح الاستخدام الطارئ فى معظم أنحاء العالم ، ويعد اللقاح غير مكلف ماديا بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى ،الأمر الذي سوف يسهل كثيرا سرعة استخدامه فى دول العالم النامي.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 5% ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 1.265% ، يأتي هذا الصعود بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات.