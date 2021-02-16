شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-2-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 48.69 جنيه للشراء، 51.82 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" لـ48.57 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.54 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، فيما بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية إذ عزز إحراز تقدم في حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا آمال المستثمرين حيال التعافي.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.46 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.69 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.69 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.42 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.57 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.54 جنيه.

51.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.78 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.68 جنيه للشراء.

51.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.