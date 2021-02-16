شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الألمانى يحذر من عواقب موجه ثالثة لكورونا على الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الاقتصاد الفيدرالى بيتر ألتماير خلال "القمة الاقتصادية" الرقمية حول كورونا، اليوم الثلاثاء، من عواقب موجة كورونا ثالثة محتملة للشركات، وقال ألتماير -في مجلة قناة ARD الصباحية- "لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر إذا حصلنا على موجة ثالثة من الإصابات؛ لذلك يجب تنسيق كل شيء لفتح الاقتصاد، وتجنب الوضع المأساوي كما هو الحال في البلدان المجاورة"، مضيفا أنه يجب أن يكون التركيز الرئيسي على التنفيذ البطيء للمساعدات الاقتصادية.