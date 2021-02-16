شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الطوارئ" يوافق على صرف الدفعتين الرابعة والخامسة لإعانة العاملين بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، على صرف الدفعتين " الرابعة والخامسة" دفعة واحدة من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحى، وذلك نظرا لما يمر به القطاع الفندقى من ظروف استثنائية نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية من أعضاء الجمعية العمومية، بإرسال نموذج طلب صرف إعانة "الرابعة والخامسة" دفعة واحدة، مختوم بخاتم المنشأة وعلى ورق المنشأة دون حذف أو تعديل أى بند من بنود النموذج، وذلك فى موعد غايته الأحد الموافق 28 فبراير الجارى.

وأكدت " الغرفة" فى الخطاب المرسل لأصحاب المنشآت الفندقية، حرصها على مراعاة مصالح أعضائها والوقوف معهم فى ظل الظروف الراهنة واستكمالا إلى المجهودات التى تقوم بها الغرفة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.