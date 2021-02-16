شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عام ، حيث لا تزال المعنويات الإيجابية تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، تفاؤلا بتعافي الاقتصاد العالمي أسرع من التوقعات خلال العام الجاري.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 420.6 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل الصعود الواسع لقطاع وسائل الإعلام ،وتطورات إيجابية عن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة البريطانية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود قرابة 1.5% ، ليواصل القطاع مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل ارتفاع معظم أسعار المعادن الصناعية فى الأسواق العالمية.

لا تزال المعنويات الإيجابية تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، تفاؤلا بتعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من التوقعات خلال العام الجاري ، مع استمرار ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي ، بالإضافة إلى تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وافقت منظمة الصحة العالمية رسميا يوم الاثنين على منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة "استرا زينيكا" بالاشتراك مع جامعة "أكسفورد" تصريح الاستخدام الطارئ فى معظم أنحاء العالم.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بأقل من المتوقع فى الربع الأخير من العام الماضي ،وأشارت التقديرات الرسمية يوم الثلاثاء إلى انكماش بمعدل 0.6% على أساس فصلي ،فى حين كانت تقديرات الخبراء تشير إلى انكماش بمعدل 0.7%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وتعود الأسواق الأمريكية للعمل اليوم بعد عطلة الأمس فى الولايات المتحدة احتفالا بيوم الرؤساء ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,937.23 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.1%.