شكرا لقرائتكم خبر عن 111,890 جرعة لقاح «كورونا» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 111,890 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 5,198,725 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 52.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».