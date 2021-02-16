شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

ترأّس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الثلاثاء، اجتماع المجلس واعتمد إنشاء مركز لرعاية الأحداث في الإمارة.

وقال سموه في تغريدات عبر "تويتر": "ترأّست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي واعتمدنا إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي، بناءً على دراسة قدمتها هيئة تنمية المجتمع بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة والجهات الأخرى المعنية في الإمارة".

وأوضح ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "هدفنا إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع ورفع نسبة الوعي لديهم وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال بما يعزز النسيج والترابط الاجتماعي.. تعاون الجهات الحكومية أساس في الارتقاء بمفهوم رعاية وتأهيل الأحداث ووضع الحلول الاستباقية لمعالجة العوامل المسببة لظاهرة جنوح الأحداث".