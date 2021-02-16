شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا وليامس تقصي هاليب في ربع نهائي «أستراليا المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - أ ف ب

تأهلت الأمريكية سيرينا وليامس، الثلاثاء، إلى نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة 40 في مسيرتها، بفوزها في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، بمجموعتين 6-3 و6-3.

وبدت بطلة أستراليا 7 مرات غير قابلة للهزيمة على ملعب «رود ليفر أرينا»، في مشاركتها 20 مرة في ملبورن و77 في الغراند سلام.

وتابعت سيرينا (39 عاماً) المصنفة عاشرة مشوارها بنجاح نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24).