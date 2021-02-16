شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبات الهمم في «غرس» الفجيرة يحكن 500 زي مدرسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلن مركز «غرس»، التابع لجمعية الفجيرة الخيرية، نجاح صاحبات الهمم المنتسبات للمركز، في حياكة 500 قطعة زي مدرسي، أنجزنها ضمن الشراكة بين المركز وورشة الخياطة التابعة لـ«مجموعة المسعود» طبقاً للاتفاقية المبرمة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، التي تنص على تدريب المنتسبين للمركز وتأهيلهم، حيث اعتمدت المجموعة المركز منفذاً رسمياً لمبيعات الزي المدرسي في الفجيرة.

وأعرب يوسف المرشودي، مدير الجمعية، عن سعادته بهذه الخطوة ووصفها بأنها استمرار لما يتحقق من نجاح متميز لجهود التعاون مع المؤسسة والمجموعة، لدمج أصحاب الهمم في سوق العمل، ليصبحوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية على أرض وطننا الغالي.

وأشار إلى أن المشروع يأتي بإشراف مباشر من سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بعد الاستثمار فيه بتوفير الأجهزة ومستلزمات الإنتاج وتدريب الكوادر الذين بدأوا بالفعل مشوارهم الجديد لإنتاج الزي المدرسي.

وهنأ المرشودي منتسبات المركز على انتهائهن من تفصيل 500 زي مدرسي، بحسب المواصفات المعتمدة تحت إشراف فريق تدريبي متخصص، وطالبهن بالاجتهاد في عملهن الجديد وإثبات قدراتهن على الإبداع والعطاء. كما شكر أولياء الأمور والأسر التي تتعاون مع الجمعية.