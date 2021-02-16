شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تفوز بقلادة الأمير محمد بن فهد العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة «المركز الأول» في التمكين الاقتصادي لقلادة «مؤسسة محمد بن فهد» للأعمال التطوعية، عبر مبادرة «سند» التي نفذتها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، واستهدفت أسر نزلاء المؤسسة، لدعمهم وتمكينهم والعمل على تحسين مستواهم المعيشي بتنموية مستدامة، سواء بإقامة المشروعات أو احتراف المهن وخلق فرص العمل.

وشملت الدورة الحالية مشاركات متميزة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والجمعيات الأهلية بشتى أنحاء العالم، وحكم الجائزة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة، لإبراز الممارسات الريادية في الأعمال التطوعية التي تلبي الاحتياجات البشرية واختيارها.

وهذا التكريم إضافة بالغة الأهمية لإنجازات القيادة العامة، ومبادرتها المستلهمة من توجهات قيادتنا الرشيدة ونهجها في ترسيخ القيم الإنسانية العالية، التي تسعى بها شرطة الشارقة إلى تعزيز موقعها الريادي في مختلف المجالات المجتمعية والأمنية.