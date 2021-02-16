شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: الزراعة أكبر قطاع يستحوذ على المشتغلين بـ5.7 مليون عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2020، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية.

ورصد البحث أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.716 مليون مشتغل "4.752 مليون من الذكور، 964 ألف من الإناث" بنسبة 20.6٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.351 مليون مشتغل "3.631 مليون من الذكور،720 ألف من الاناث" بنسبة 15.7٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.686 مليون مشتغل "3.665 مليون من الذكور، 21 ألف من الاناث" بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وأضاف التقرير، أن عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية بلغ 3.562 مليون مشتغل "3.239 مليون من الذكور، 324 ألف من الإناث" بنسبة 12.8٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.336 مليون مشتغل "2.315 مليون من الذكور، 21 ألف من الاناث" بنسبة 8.4٪ من إجمالي المشتغلين.

وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف لتسجل 7.2% بالربع الرابع من العام 2020 من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.3% بالربع الثالث من عام 2020، بانخفاض بلغ 0.1%، وبانخفاض قدره 0.8% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجع تقرير جهاز الإحصاء انخفاض معدل البطالة إلي استمرار عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد انهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.965 مليون فرد، مقابل 28.171 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.161 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16.804 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24.577 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.388 مليون فرد.