شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 16-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

وجرى تداول الدولار قرب مستويات منخفضة مهمة مقابل عملات أخرى. وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أعلى مستوى في شهر عند 0.7802 دولار أمريكي وبلغ الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة أسابيع عند 0.7257 دولار أمريكي.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.21 جنيه للشراء .

4.26 جنيه للبيع.