شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر فى مصر لليوم الثانى وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر عند 795 جنيها للجرام، وذلك مع حركة محدودة جدا فى سعر أونصة الذهب عالميا لتتحرك فى حدود 5 دولارات تقريبا، حيث يواصل سعر الأونصة التأرجح بين 1818 إلى 1824 دولار حتى صياغة هذا التقرير.

سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل بالنسبة لعيار 18 سجل 681 جنيها، وعيار 21 سجل 795 جنيها، وعيار 24 سجل 908 جنيهات، الجنيه الذهب 6360 جنيها، متوسط أونصة الذهب 1822 دولارات.

وكنا قد نشرنا الأسبوع الماضى أن حركة الذهب ستشهد تراجعات فى الذهب نتيجة اتجاه المستثمر ين لجنى الأرباح مع تحقيق الذهب ارتفاعات ملحوظة، وكذلك مع تعافى الأسهم والدولار، وهو ما حدث بالفعل وبدأ الذهب فى التراجع، ويتجه السوق الآن لتصحيح المسار نحو الارتفاع مجددا مع تضرر فى حركة الدولار.

خبراء أسواق المعادن الثمينة، أكدوا أنه يكون هناك أى تأثير فى حجم الطلب على الذهب طالما أن الهبوط أو الارتفاع المسجل ضعيف، وذلك لأن الهبوط المحدود أو الارتفاع الطفيف فى سعر الذهب لا يكون محفزا على الشراء أو حتى البيع، لكن الهبوط الكبير أو الارتفاع الكبير، هو الذى يؤثر على قرار المستهلك سواء بالاتجاه لشراء الذهب أو الاتجاه نحو البيع.