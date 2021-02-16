شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.27% بجلسة الثلاثاء.. وتحدد مواعيد الإعلان عن النتائج السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 15.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.856 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 798.613 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 188.8 مليون سهم، بقيمة 1.05 مليار درهم، عبر تنفيذ 3249 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.48%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 5.36%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 3.66%، وتراجع 12 سهماً على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.03%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.15%، ثم سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 1.64%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 290.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.82%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحيرة للتأمين، النتائج المالية الأولية لعام 2020، وتراجع مجموع الأصول من 2 مليار درهم في عام 2019 إلى 1.932 مليار درهم في عام 2020، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 909.6 مليون درهم عام 2020 مقابل 866.8 مليون درهم عام 2019، وبلغ صافي الأرباح 33.9 مليون درهم مقابل 22.1 مليون درهم.

في سياق آخر أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعميم رقم 2 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى منه على أن تقوم الشركات المدرجة بتزويد السوق بالبيانات المالية السنوية المدققة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من انتهاء السنة المالية للشركة، بحيث يتم منع تعامل الأعضاء والمطلعين اعتباراً من 14 ديسمبر لحين تزويد السوق بالبيانات المالية السنوية كاملةً استناداً لأحكام المادة 14 من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، مع ضرورة الالتزام بالإعلان عن التقرير المالي السنوي باللغتين العربية والإنجيلزية.