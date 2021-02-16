الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-2-2021.. ويسجل 18.88 جنيه بـ"البنك الأهلى"

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 16-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.88 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.86 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

 

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وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2150 دولار ليعيد اختبار مستوى المقاومة الذي بلغه في الآونة الأخيرة عند ذلك المستوى، ودفع ارتفاع أسعار النفط الدولار الكندي والكرونة النرويجية لأعلى مستوى في عدة أسابيع.

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.86 جنيه للشراء.

 

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.88 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.86 جنيه.

 

19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.02 جنيه.

 

1271af1d0b.jpg سعر اليورو فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء.

 

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.88 جنيه للشراء.

 

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.86 جنيه للشراء.

 

19.03 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

 

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.84 جنيه للشراء.

 

19.03 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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